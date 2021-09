Appjes Nabil B. geven ontluisterend beeld over belangrijkste kroongetuige van het land

Ze zijn voor justitie van essentieel belang om grote en gecompliceerde rechtszaken tegen kopstukken uit het criminele milieu naar een goed eind te brengen: kroongetuigen. In ruil voor belastende verklaringen over criminele vrienden krijgen ze maximaal 50 procent strafkorting en bescherming van de overheid. Maar hoe wordt iemand kroongetuige? Hoe ziet dat proces er uit? En wat gebeurt er als je overhoop ligt met een deel van de familie, die ook een grote stem heeft in de beslissing om kroongetuige te worden. Dankzij de tienduizenden berichten die Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces tegen de bende van Ridouan Taghi, is daar nu iets meer over bekend.