Apple gaat iPhones slopen in Breda

VIDEOApple gaat afgedankte iPhones schroefje voor schroefje demonteren in Breda. In een nieuw recyclecentrum gaat een robot volautomatisch in 18 seconden een iPhone slopen.

Daisy heet ze, de nieuwste robot die Apple in Austin in de Amerikaanse staat Texas in gebruik heeft genomen en die gisteren werd onthuld. Een tweelingzus van Daisy komt in Breda, meldt macrumors.com.

Smartphones zitten vol kostbare materialen, maar het is een hele klus om de priegelige onderdelen eruit te halen. Het bedrijf zegt dat Daisy uit elke 100.000 iPhones 1.900 kilo aluminium, 0.97 kilo goud, 710 kilo koper, 7,5 kilo zilver en 770 kilo kobalt uit de batterijen kan halen. Daarnaast worden zeldzame metalen als tantaal en wolfraam uit de iPhones gevist voor hergebruik in nieuwe smartphones. Volgens Apple kunnen traditionele recyclebedrijven dit niet.

Apple begon twee jaar geleden met een eerste recyclerobot en die is geperfectioneerd tot Daisy. Daisy heeft 18 seconden voor één telefoon nodig. Per uur worden er zo'n 200 iPhones per uur gedemonteerd. Dat lijkt heel wat, maar het is maar een fractie van het aantal iPhones dat Apple produceert. In het laatste kwartaal van 2017 verkocht het bedrijf 35.000 iPhones per uur. Dit jaar wil Apple wereldwijd 10 zussen van Daisy plaatsen, nog steeds onvoldoende om elke iPhone te ontmantelen. Toch wil het bedrijf op den duur iPhones kunnen maken zonder nieuwe grondstoffen; heel het toestel moet dan gemaakt worden van gerecyclede exemplaren.

Quote We willen de aarde beter achterla­ten dan we haar aantroffen Tim Cook, bestuursvoorzitter Apple

De Amerikaanse techgigant klopt zichzelf op de borst vanwege het groene beleid. Deze week maakt het bedrijf bekend dat alle winkels, fabrieken, datacenters en kantoren volledig op schone energie draaien. Er is enorm geïnvesteerd in zonne- en windenergie. ,,We willen de aarde beter achterlaten dan we haar aantroffen,'' zei topman Tim Cook.

