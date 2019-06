‘Apps die slaap registreren zorgen voor stress en slapeloosheid’

Massale diefstal van babyzwaan­tjes in Lelystad: ‘Het is verschrik­ke­lijk’

16:52 Dierennoodhulp Flevoland slaat alarm over een massale diefstal van babyzwaantjes in Lelystad. Voorzitter Susan van de Waal: ,,Het is verschrikkelijk wat er gebeurt! Onbekende mannen halen de diertjes ‘s nachts weg bij de zwanenparen. Ook de eieren nemen ze mee. We vonden het al zo raar dat we zoveel lege nesten aantroffen de laatste tijd.’’