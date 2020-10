Arabisch jongetje (10) duikt zonder familie op bij tankstation: ‘Alleen uit Syrië gekomen’

Een Syrisch jongetje dat in zijn eentje naar Nederland zou zijn gereisd, klopte dinsdag aan bij een tankstation aan de A67. Het enige wat hij bij zich had, was een plastic tas met kleding. Hij was mager en had een grote scheur in zijn jas. Hij had geen papieren of documenten bij zich.

Het jongetje, Youssef genaamd, was volgens de Helmondse wijkagent Frans Wagemakers het tankstation binnengelopen om daar in het Arabisch te vragen of de politie gebeld kon worden. De vrouw aan wie hij het vroeg, een medewerkster van het tankstation die toevallig ook Arabisch sprak, schakelde daarop de hulpdiensten in. Het jongetje kreeg iets te eten.

‘Baba’ en ‘mama’

,,Dankzij de tolk kon ik het gesprek aangaan en vertelde hij over de bijzondere reis die hij zonder zijn ouders had gemaakt vanuit Syrië. De tranen liepen over zijn wangen toen hij vroeg of ik kon zorgen dat zijn 'baba’ en 'mama’ ook naar Nederland konden komen. Ik gaf hem een troostbeertje en zei dat ik hem het antwoord op zijn vraag niet kon geven", vertelt wijkagent Wagemakers.



,,Het verhaal dat hij vertelde, zou zomaar eens heel plausibel kunnen zijn. Hij beweert dat hij uit een opvangkamp uit Syrië komt en dat hij met een vrachtwagen deze kant op is gekomen. Smokkelaars vragen heel veel geld. Ouders kiezen er dan voor om hun kind veilig te stellen en zelf later na te reizen.”







Quote Smokke­laars vragen veel geld Wijkagent Frans Wagemakers

Of die informatie klopt, is volgens de politie niet duidelijk. Het is niet bekend hoe de jongen precies in Helenaveen terecht is gekomen en hoe lang hij over zijn reis zou hebben gedaan. Het komt volgens de politie vaker voor dat jonge kinderen alleen naar Nederland vluchten. ,,Maar zo jong en alleen als dit jongetje komen we gelukkig niet vaak tegen", laat Marco van Rossum weten, woordvoerder van de politie.



Als dat gebeurt en een kind dus alleen arriveert, wordt Nidos ingeschakeld, een stichting die als onafhankelijke partij de voogdij regelt voor minderjarige vluchtelingen. Woordvoerster Elsbeth Faber legt uit hoe dat werkt: ,,Jonge kinderen worden in eerste instantie direct in een gezin geplaatst als blijkt dat er geen ouders zijn. Wij vragen dan de voogdij aan. Er wordt asiel aangevraagd, er wordt uitgezocht hoe de omstandigheden zijn en we kijken of er familie in beeld is.”

Noodgezinnen

In het geval van Youssef is er direct gezocht naar een pleegfamilie. ,,In noodsituaties zijn er altijd gezinnen beschikbaar. Van daaruit kijken we verder naar welk gezin een match vormt en ruimte heeft", vervolgt Faber. ,,Als de ouders van het kind later toch naar Nederland komen, vragen wij ontslag van voogdij aan en gaat het kind terug naar zijn familie.” De jongen heeft de nacht doorgebracht bij een pleegmoeder in Tilburg.

Quote Hoe wanhopig moet iemand zijn om zijn of haar 10-jarige zoon alleen de halve wereld over te sturen? Wijkagent Frans Wagemakers

Hoewel dit soort gevallen dus vaker voorkomt, was het voor wijkagent Frans Wagemakers de eerste keer dat hij zoiets meemaakte. ,,Ik hoop dat hij goed terecht zal komen en herenigd wordt met zijn ouders. Toen ik veel te laat na mijn dienst thuiskwam, kon ik het niet laten om even bij mijn eigen kinderen te gaan kijken. Hoe wanhopig moet iemand zijn om zijn of haar 10-jarige zoon alleen de halve wereld over te sturen met niks op zak in de hoop voor een betere toekomst? Ik kan het mij niet voorstellen.”

