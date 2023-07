Arbeidsinspectie: veiligheid agenten in geding door gebrekkig C2000-systeem

Reacties op prijzen boodschap­pen: ‘Alleen de minister van Financiën is hier blij mee’

‘Grondstoffen, energie en arbeid worden duurder. Ja, dan gaan de prijzen omhoog. Maar ook door schaarste, zowel van personeel als van bepaalde producten’ en ‘Af en toe heb ik het idee dat er in deze rubriek wel erg snel conclusies getrokken en oordelen geveld worden, over het feit dat mensen nog steeds op vakantie gaan naar bosbrandregio’s’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 27 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.