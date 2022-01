Arbeidsongeschikt na ongeluk en nu al 16 jaar in gevecht met verzekeraar: ‘Een hel’

Ongeluk in 2005 Vrouw al 16 jaar in gevecht met verzeke­raar na 'foute diagnose' en doet nu aangifte

Een voormalig neuroloog van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ weigert een advies te herzien over een slachtoffer van een verkeersongeluk. De bestuurster is sinds het ongeval in 2005 arbeidsongeschikt, maar krijgt door het advies geen letselschade uitbetaald. Zij heeft nu aangifte gedaan tegen de neuroloog en het ziekenhuis.

