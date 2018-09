Archeologische vondsten? Wen er maar aan!

,,Wen er maar aan. Elk jaar worden we nog verrast door wat er uit de grond komt”, zegt Daan Raemaekers, hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Bij archeologie denken we vaak aan de piramides in Egypte of tempels uit de Romeinse tijd. Hele spectaculaire dingen in verre landen. De Nederlandse geschiedenis is misschien wat minder spectaculair, omdat je het minder ziet in het straatbeeld, maar vanaf de prehistorie was dit een druk bevolkt gebied. Omdat het nog steeds druk is, wordt er veel opgegraven. En dat zijn echt niet alleen nieuwe zinnetjes in de geschiedenis van Nederland, maar soms zelfs hele hoofdstukken.”