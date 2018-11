Arend (102) en Aaltje (100) zijn 'Nederlands Kampioen getrouwd zijn'

Op 22 januari 1938 stapte het echtpaar in het huwelijksbootje in hun huidige woonplaats, maar voor de trouwfoto’s moesten ze naar Meppel, zo'n vijftien kilometer op de fiets. Na hun trouwerij gingen ze wonen in Echten, om na hun pensionering terug te keren naar Ruinen. Daar woont het echtpaar nog altijd zelfstandig in een seniorenwoning, schrijft het Dagblad van het Noorden.



Hun 80-jarig huwelijk werd groots gevierd, zo'n groot feest is het vandaag niet weer. In januari, bij hun eiken jubileum, kregen zij onder meer een handgeschreven kaart van koning Willem-Alexander. Vandaag was hij, als ook de burgemeester en de commissaris van de koning er niet bij omdat het record nergens officieel wordt bijgehouden. Het echtpaar doet het vandaag rustig aan, hoewel: met al die media die langskomen is het toch algauw weer een drukte van belang.



Een eerder huwelijksrecord stond op naam van Pieter Ably en Henriëtte Tritsch, een Frans-Nederlandse echtpaar. In juni 1928 trouwden zij in de buurt van Parijs, maar aan hun huwelijk kwam in april 2009 een eind toen Henriëtte Tritsch overleed. Pieter Ably stierf in november van dat jaar.