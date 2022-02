Argentijnse tangozanger mag na inzamelingsactie tóch blijven van IND: ‘We zijn enorm dankbaar’

Argentijnse tangozanger Omar Mollo (72) en zijn echtgenote Graciela Minervino (63) mogen alsnog in Nederland blijven. De IND trok vorig jaar oktober hun verblijfsvergunning in nadat het stel een bijstandsuitkering aanvroeg.

,,Dit is geweldig nieuws.” Graciela Minervino, tevens de manager van haar man, reageert dolblij op het bericht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat zij en haar man toch niet Nederland uit moeten. ,,We zijn enorm opgelucht en mijn man is superdankbaar. De afgelopen maanden waren niet gemakkelijk voor ons.”

De nachtmerrie van Mollo en Minervino begon eind oktober. De IND meldde toen uit het niets dat hun verblijfsvergunning werd ingetrokken. Op advies van hun accountant had het echtpaar in hun woonplaats Amsterdam een bijstandsuitkering aangevraagd. ,,Door de pandemie kon mijn man al geruime tijd niet werken, al onze optredens waren gecanceld. Ons spaargeld raakte op.”

Probleempje: de IND kreeg deze informatie ook doorgespeeld. Weliswaar mag het stel hier blijven nu Mollo ook een Spaanse paspoort bezit, alleen moeten ze wel hun eigen broek ophouden. Nu ze een beroep deden op Nederlandse sociale voorzieningen, trok de immigratiedienst hun verblijfsvergunning resoluut in.

Donderslag

‘Het is in het belang van de Nederlandse overheid dat vreemdelingen geen last zijn voor het economisch welzijn van het land’, viel in de brief te lezen. ‘U moet Nederland binnen vier weken verlaten. Als u dat niet doet, kunt u worden uitgezet.’

Het nieuws arriveerde als donderslag bij heldere hemel bij Mollo en Minervino, die hier in 2017 neerstreken en hun hart aan Nederland hebben verpand. Mollo’s eerste Europese optredens waren in Amsterdam. Zo trad hij onder meer op met bekende bandeonist Carel Kraayenhof en het Amsterdamse Sinfonietta.

Minervino wilde als jong meisje naar ons land nadat ze het Dagboek van Anne Frank las. ,,Toen zei ik: op een dag zal ik in Amsterdam wonen. Mijn eerste trip in Europa was naar Nederland.”

Volledig scherm Omar Mollo op een promotiefoto uit 2007. Met onder anderen Carel Kraayenhof en diverse muzikanten en dansers trad hij toen op tijdens het jubileumconcert Tango Heroes.

Crowdfunding

De aanvankelijke wanhoop (‘we waren ten einde raad’) maakte al snel plaats voor een strijdbare houding. Met hulp van een advocaat tekende het echtpaar bezwaar aan tegen het IND-besluit. Vrienden en kennissen zetten vervolgens een crowdfunding met benefietconcert voor hen op. Bij een opbrengst van 10.000 euro of meer zou de IND zijn besluit waarschijnlijk herzien.

Dat gehoopte bedrag werd ruimschoots gehaald: voor, tijdens en na het op 16 januari gehouden concert kwam bijna het dubbele binnen: circa 19.000 euro. ,,Een ongelooflijk resultaat”, zegt Graciela Minervino.

De afgelopen weken wachtten Mollo en Minervino met spanning op bericht van de IND. Maandagavond kwam het verlossende bericht binnen bij hun advocate Sofie de Schutter. Uit een nieuwe controle van de immigratiedienst is gebleken dat hun banksaldo hoog genoeg is om hier te kunnen blijven.

Optimistisch

,,We zijn blij en dankbaar, we voelen ons enorm op ons gemak in jullie land en hebben zoveel lieve vrienden en kennissen hier.” Minervino is optimistisch over de toekomst, zeker nu de strenge coronamaatregelen zijn teruggedraaid. ,,Hopelijk kan mijn man snel weer optreden en concerten geven. Er zijn al de nodige dingen binnengekomen waar we mee bezig zijn. Ook hoopt Omar komend jaar een nieuw album in Nederland te kunnen opnemen.”

Beiden hopen nieuwe problemen met de IND te voorkomen. ,,Wij hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn en zijn happy met onze studio in Amsterdam.”

