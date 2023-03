Arie-Hans bracht in 38 jaar 3000 baby's ter wereld: ‘Hebben nu vaak liever vrouw als verloskundige’

Met video Populair Stap-bud­get loopt uit op fiasco door overbelast UWV, cursisten missen 1000 euro subsidie

De inschrijfprocedure voor het bekritiseerde STAP-budget voor scholing en ontwikkeling is dinsdagochtend uitgelopen op een totaal fiasco. Het UWV kampt met een grote technische storing die volgens het loket niet op korte termijn opgelost kan worden. Mensen stonden urenlang tevergeefs in de online wachtrij en konden daardoor fluiten naar 1000 euro subsidie. Volt en D66 stellen Kamervragen over de gang van zaken, ook omdat ze überhaupt erg kritisch zijn op de ‘belachelijke’ subsidie voor bepaalde cursussen.