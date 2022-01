Armando ‘Ali’ Petalo (16) doodgeschoten in huis in Amsterdam-Zuidoost

UpdateIn een woning in de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost is zondagavond even na 19.00 uur de 16-jarige Armando Petalo doodgeschoten, ‘Ali’, voor vrienden. De politie heeft twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd gearresteerd.