Armeens gezin mag voorlopig blijven: ‘Het ziet er ineens hoopvol uit’

Nu diverse partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een ruimere regeling rond het kinderpardon, kan dat laatste van cruciaal belang zijn. Mogelijk wordt de regeling zo verruimd, dat gezinnen met een kind dat hier geboren is - en die hier minimaal vijf jaar verblijven - in Nederland mogen blijven.

Dat besluit dreigde voor het gezin Davayan echter te laat te komen; terwijl een debat in de Tweede Kamer is uitgesteld tot volgende week, en een nieuwe regeling nog langer op zich zal laten wachten, moest de familie zich donderdag melden bij de IND in Zwolle. Als daar de laatste aanvraag zou worden afgewezen, dreigde een snel vertrek naar Armenië.

Maar bij de IND kreeg het gezin donderdag te horen dat het voorlopig in het AZC in Emmen mag blijven. ,,Ik denk dat de IND dit ijzer even uit het hete vuur wilde halen’’, zegt begeleider Mendelts. ,,Ze wilden daar uiteraard niets over zeggen, maar de toon van het gesprek was anders dan alle voorgaande gesprekken. Ik wil niet te vroeg juichen, want de beslissing kan nog altijd negatief uitvallen. Maar het lijkt erop dat de draai van het CDA in Den Haag op tijd kwam voor deze familie. En daar ben ik blij om.’’