Arno wil niet weg uit Oekraïne: ‘Zolang ik nog niet hoef te bukken voor vallende bommen, blijf ik’

Nu de Russen steeds verder oprukken, houdt Volkering zijn adem in. Toch is hij niet van plan om zijn huis te verlaten. ,,Zolang ik nog niet hoef te bukken voor vallende bommen en granaten, blijf ik hier om te helpen.”



Eigenlijk had hij nu in China moeten zitten voor werk, maar vanwege een positieve coronatest lukte het hem niet om zijn visum geactiveerd te krijgen. ,,Ik zou via Nederland vliegen. Daar heb ik zeven dagen in quarantaine gezeten. Eenmaal terug in Oekraïne brak de pleuris uit.”



In het westen van Oekraïne is het momenteel nog relatief rustig. ,,Op zo’n 300 kilometer hiervandaan zijn er wel luchtmachtbasissen gebombardeerd. Eén nacht hebben we in onze kelder gelegen. Dat was toen er helikopters overgingen. De kelder hadden we kort daarvoor al ingericht, met een paar stoelen en een kacheltje. Het is hier nu heel koud. De temperatuur ligt rond -10 graden Celsius en het sneeuwt ook gigantisch.”