Arsenaal aan machinegeweren en handgranaten in ondergrondse wapenopslag: verdachten voor de rechter

‘Diverse DNA-spo­ren’ in wapenop­slag waar mitrail­leur lag waarmee Henk Wolters uit Zwolle is vermoord

16 april De ondergrondse wapenopslag die in september in Zwolle is ontdekt zat vol DNA-sporen. Dat zegt de advocaat van een van de verdachten, Harderwijker Hero D. Die blijft nog zeker drie maanden in de cel. In de wapenopslag lag ook het wapen waarmee Henk Wolters in 2019 in Zwolle is vermoord. Hero D. is volgens zijn advocaat korte tijd verdacht geweest van die moord.