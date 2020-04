Arts op de ic doet verslag: ‘Het kan zomaar een jaar duren voordat iemand de oude is’

Onzeker­heid rond Nederlands cruise­schip in Florida: ‘Mijn dochter is slachtof­fer politiek steekspel’

19:04 Het door coronavirus getroffen cruiseschip MS Zaandam en zusterschip De Rotterdam naderen de Verenigde Staten en zijn in afwachting van toestemming om te mogen aanmeren in Florida. Aan boord van de Zaandam zijn nog tientallen Nederlanders, onder wie de 26-jarige Anne Weggeman die op het schip werkt. Haar vader is bezorgd: ,,Waar is die gouverneur van Florida in hemelsnaam mee bezig?”