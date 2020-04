Arts op de ic doet verslag: ‘Wat gebeurt er als de overheid de regels versoepelt?’

,,Het was een zwaar begin van de week voor de artsen en verpleegkundigen op onze afdeling. Er is begonnen met het ‘eerlijk’ verdelen van coronapatiënten over de ic’s in Nederland. Met helikopters zijn bij ons twee mensen opgehaald en weggebracht. Het is nodig, dat weten we. Zo kunnen we de reguliere zorg weer opstarten en patiënten helpen die al een poos wachten op hun behandeling.