Artsen bezorgd over gezondheid ouderen: ‘Isolatie groter gevaar dan coronavirus’

Video Panter­print­klomp grote hit: ‘Restau­rant­hou­der uit Gran Canaria vindt het helemaal de bom’

28 juli De panterprint is hot op bikini’s, tassen, schoenen en nagels. Maar de nieuwste hit komt uit Nijnsel: klompen met panterprint. ,,We zijn overvallen door het succes”, zegt Marie-Louise Holl, eigenaresse van Holl Souvenir & Klompen in het dorp.