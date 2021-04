Artsen maken zich grote zorgen: ‘We kijken echt als een berg tegen uitgestelde operaties aan’

Op Utrechtse ic’s zijn nog maar 2 bedden voor covidpa­tiën­ten vrij. Hoe dicht zijn we bij code zwart?

27 april Op dit moment zijn er in regio Utrecht nog slechts twee ic-bedden vrij van de in totaal 70 beschikbare bedden voor coronapatiënten. Hoe dicht zijn we bij code zwart, het scenario waarbij artsen moeten kiezen welke patiënt ze wel of niet behandelen? Vijf vragen aan Diederik van Dijk, medisch hoofd ic van het UMC Utrecht.