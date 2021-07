Artsen slaan alarm: twee prikken en toch durven ouderen niet terug naar oude leven

Raadslid SP valt in slaap tijdens vergade­ring, partij zegt vertrouwen op: ‘Alleen haar kat was in beeld’

6:32 Zelf was het Gennepse SP-raadslid amper te zien vanachter haar beeldscherm tijdens de laatste digitale raadsvergadering voor de vakantie. Haar kat, met op de achtergrond een boekenkast, des te meer aldus haar fractievoorzitter. Reden: haar baasje was volgens de partij in slaap gevallen.