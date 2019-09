Artsen vragen euthanasiekliniek vaker om hulp: ‘Ze zijn angstiger geworden’

Het aantal euthanasieverzoeken bij de Levenseindekliniek is dit jaar naar een recordhoogte gestegen. Maandelijks komen er ruim 250 euthanasieverzoeken binnen, 15 procent meer dan in 2018. Volgens experts zijn ‘artsen angstiger geworden’, en melden ze zich daardoor eerder bij het Expertisecentrum Euthanasie, dat tot vandaag de Levenseindekliniek heette.

In vergelijking met 2018 is het aantal euthanasieverzoeken met 15 procent toegenomen. Dat bevestigt het centrum naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant. Tussen 2012 en 2017 steeg het aantal aanvragen ook al gestaag, tot het in 2018 ongeveer gelijk bleef met een gemiddelde van 210 aanvragen per maand

,,Dit jaar ontvangen we maandelijks zo’n 256 hulpvragen’’, stelt bestuurder Steven Pleiter. ,,In juli hadden we zelfs een recordaantal aanmeldingen van 308. Er is duidelijk iets aan de hand met de euthanasiezorg in Nederland. Artsen zijn terughoudender geworden; ze sturen meer patiënten naar ons door.’’

Grote onzekerheid

Volgens Pleiter is de onzekerheid onder artsen groot. ,,Onlangs werden we gebeld door een arts die al vele keren euthanasie heeft uitgevoerd. Hij zei: kunnen jullie me alsjeblieft begeleiden? Hij voelde zich niet zeker meer. En hij is niet de enige’’, citeert de Volkskrant hem.

De onrust begon doordat het Openbaar Ministerie in 2017 een strafrechtelijk onderzoek instelde naar een verpleegarts die in 2016 euthanasie had uitgevoerd bij een 74-jarige alzheimerpatiënte. Zij had een wilsverklaring opgesteld toen ze nog helder was. De arts moest eind augustus voor de rechter verschijnen. Het OM stelde toen dat arts moet worden veroordeeld voor moord, omdat ze de euthanasie niet heeft besproken met de zwaar dementerende vrouw. Euthanasie is sinds 2002 toegestaan in Nederland. Het is voor het eerst sinds die wet inging, dat een arts ervoor wordt vervolgd.

Volledig scherm Rechtbanktekening van verpleeghuisarts Catharina A. in de rechtbank van Den Haag waar zij zich moet verantwoorden voor de euthanasie op een patiënte. © ANP

Het Expertisecentrum Euthanasie is sinds woensdag de nieuwe naam van de Levenseindekliniek. Met de wijziging wil de organisatie meer duidelijkheid creëren over de aard van haar werkzaamheden. De Levenseindekliniek werd in 2012 opgericht als tijdelijk project. ,,Al snel werd duidelijk dat mensen niet naar een kliniek in Den Haag willen om te sterven,’’ zegt Pleiter. ,,Dat doen ze liever thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Er is dus nooit echt sprake van een kliniek geweest.’’