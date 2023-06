Artsen zeiden dat Ben niet ouder zou worden dan 10, nu is hij 22 en heeft een grote wens

Zo normaal mogelijk leven, dat is de wens Benjamin Rijnbeek (22). Op jezelf wonen hoort daar ook bij, maar door zijn lichamelijke beperking is er nergens plek voor hem. De Bodegraver zoekt daarom nu anderen in een vergelijkbare situatie om samen een nieuwe woonvorm te starten.