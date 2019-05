Asbest vrijgekomen na zeer grote brand in Vorden: ‘Dit is een ramp’

Vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkwam, is een NL-Alert verzonden en zijn omliggende woningen en bedrijven ontruimd. Treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk is bij Vorden tot nader order stilgelegd. De brand brak rond 13.45 uur uit in een loods van een autobedrijf op het bedrijventerrein aan de oostzijde van Vorden. Pas kort voor 18.00 uur kon de brandweer het sein brand meester geven en kon het nablussen beginnen.

De brandweer deed onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen en bevestigde rond 19.30 uur dat er asbest is vrijgekomen. Er is beraad tussen betrokken instanties over vervolgstappen waaronder het informeren van getroffen bewoners.

‘Echt verschrikkelijk’

Al snel werd ‘s middags duidelijk dat het ging om een ‘zeer grote brand’ in het pand, waar meerdere auto’s stonden. De vlammen sloegen om zich heen, waardoor ook een naastgelegen loods van Plastic Products & More in brand vloog.



Tim Oldehof, een medewerker van het laatstgenoemde bedrijf, was vrij toen hij bericht kreeg over de situatie. ,,Ik sprong meteen in de auto. Toen ik aankwam zag ik al dikke rookwolken en wist ik dat het foute boel was. Dit is een ramp, echt verschrikkelijk.’’ De personen die in het pand waren, stonden toen al veilig buiten, meldt de VNOG.