Ashley (16) kreeg een grote steen tegen haar hoofd toen zij in de bus zat

In kaart: op deze plaatsen ging het de afgelopen dagen helemaal mis

26 januari Voor de derde avond op rij was het in veel steden onrustig tijdens de avondklok. In sommige steden ging het zelfs helemaal los en gooiden relschoppers met stenen en zwaar vuurwerk, plunderden ze winkels en stichtten brandjes. De politie verrichtte gisteravond minstens 184 arrestaties. Klik op de iconen in onderstaande kaart voor de bijhorende informatie.