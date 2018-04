Asielzoeker lang in bijstand, alleen Afghaan vindt relatief snel werk

Ahmad Alhariri vindt thuiszitten niets

Volgende week gaat Ahmad Alhariri (43) uit Syrië aan de slag in de tuinbouw: groentes plukken en verpakken. De afgelopen vier maanden werkte hij drie dagen in de week in de bouw. En hij bracht een tijdje ’s ochtends vroeg kranten rond. ,,Ik wil graag werken, thuiszitten is niets.” Ahmad, zijn vrouw Malak en hun vier tienerkinderen komen uit Daraa, Zuid-Syrië. Ze vluchtten voor de burgeroorlog. Eerst Ahmad, later de rest van het gezin. Sinds 2015 wonen ze in Etten-Leur. In Syrië werkte Ahmad voor een bedrijf dat medische apparatuur voor ziekenhuizen verzorgde. Ahmad en Malak gaan twee dagen in de week naar school om Nederlands te leren, een taal waar ze mee worstelen. In de tijd die over is, is Alhariri de grote regelaar achter de vereniging Aurora Levant, een club die in de weekenden (bij)lessen Nederlands en Arabisch geeft aan Syrische kinderen in Nederland. Dat gebeurt inmiddels al op 10 plekken in het land.