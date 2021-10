Asielzoekerscentra propvol; staatssecretaris sluit noodopvang niet uit

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) is dringend op zoek naar nieuwe locaties om asielzoekers op te vangen die niet meer terechtkunnen in reguliere asielzoekerscentra. Ook de noodopvang in Goes zit vol.

De druk is zo groot dat zelfs de centrale opvang in Ter Apel, waar alle asielzoekers zich moeten aanmelden, in de nacht van dinsdag op woensdag overvol zat. Sommige asielzoekers hadden geen slaapplek en moesten de nacht doorbrengen op stoelen, bevestigen ingewijden naar aanleiding van een bericht van Nieuwsuur.

Om ‘schrijnende situaties te voorkomen, zijn er acute oplossingen nodig', schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag is daarom in Amsterdam het marineterrein weer in gebruik genomen voor de opvang en besloot het kabinet om legerplaats Harskamp in Ede langer open te houden voor opvang. In totaal is daar plek voor ruim duizend asielzoekers. Deze plekken zijn tijdelijk, uiteindelijk tot eind oktober. ,,Met betrokken partijen doe ik er alles aan om de komende dagen meer opvangplekken beschikbaar te krijgen.”

Volledig scherm Demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. © ANP

Crisisnoodopvang

Broekers-Knol deed in augustus al een beroep op gemeenten om opvanglocaties te regelen, maar door de grote toestroom van asielzoekers is de nood nu hoog. De bewindsvrouw sluit niet uit dat er crisisnoodopvang nodig is. ,,Dit laatste is natuurlijk zeer onwenselijk en probeer ik te voorkomen. Hiertoe vraag ik hulp aan gemeenten, provincies en vele andere betrokken partijen”, schrijft ze.

Bij noodopvang worden asielzoekers op grote locaties, zoals in hallen, opgevangen. Pas wanneer ook dit niet mogelijk is, komt crisisnoodopvang in beeld. Daarbij wijst de overheid plekken aan om mensen op te vangen, bijvoorbeeld in sporthallen en tenten. De laatste keer dat dit gebeurde was zo’n zes jaar geleden, toen veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen.

