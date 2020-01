ASML, Expeditie Robinson en zaak-Tanja Groen in De Ochtend Show to go

Met een grote zoekoperatie op een begraafplaats in Maastricht werd vandaag naar mogelijke resten van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen gezocht. De politie zei over ‘nieuwe en interessante informatie’ te beschikken, maar er werd niets gevonden. We praten over de zaak met Wickey van der Meijs van de Federatie nabestaanden geweldslachtoffers.



Voor het eerst heeft de topman van ASML zich uitgelaten over de commotie die is ontstaan rondom de levering van een chipmachine aan een Chinese klant. De overheid houdt een exportvergunning achter voor de machine die werkt met extreem ultraviolet licht. Dit gebeurt onder druk van de Verenigde Staten. Wat betekent dit voor ASML? We leggen het voor aan verslaggever Harrie Verrijt.



Morgen wordt besloten of het rapport rond seksueel misbruik bij Jehova’s getuigen wordt vrijgegeven. Jehova’s waren naar de rechter gestapt om dat te voorkomen; hierover praten we. We spreken ook over het Coronavirus, waarover de Wereldgezondheidsorganisatie vanavond vergadert. Ook praten we over Nikkie de Jager, die na haar coming-out mocht aanschuiven bij de populaire talkshow van Ellen DeGeneres.



We zijn live bij de 53-jarige hartpatiënt Henk, die voor een dotterbehandeling naar het ziekenhuis ging, maar door een foutje bijna een hartoperatie kreeg.



Ook in de show: Expeditie Robinson gaat weer beginnen. Deze keer is de insteek net even anders: Nederland versus België. Presentatrice Geraldine Kemper vertelt ons er meer over.