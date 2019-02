Aso-azc: een kijkje in het afvoerputje van de asielopvang

In de gespreksruimte zijn de kuipstoelen aan de vloer bevestigd met stevige schroeven, zodat de bewoners niet met stoelen kunnen gooien als ze slecht nieuws krijgen. Het bleek al dikwijls geen overbodige maatregel. Want die bewoners zijn de meest lastige van de hele asielopvang. Asielzoekers die elders in het land onhandelbaar zijn en overlast geven, belanden sinds eind 2017 in de Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie. Ofwel: de twee aso-azc's die ons land kent, in Amsterdam en Hoogeveen.



In totaal 304 asielzoekers stroomden sindsdien in en uit, gemiddeld verbleven ze er 48 dagen. En dat was voor de meesten wel even slikken. Want hier in Amsterdam-West heeft het asielzoekerscentrum verdacht veel weg van een gevangenis. Er is prikkeldraad. Er hangen camera's. Hoge hekwerken alom. En de ramen zijn beschermd met ijzerwerk. ,,It's a prison'', roept één van de bewoners van een afstandje. Lachend, dat wel. Een verdere toelichting geeft hij niet. De andere bewoners blijven weg van de pers.