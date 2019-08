Assense wijk zwijgt in afwachting van feiten over dood dove hovenier

In de straat Lemstukken, rond de speeltuin waar het dodelijke incident zich afspeelde, is de rust teruggekeerd. De omwonenden houden zich niet lang buiten op. Weinig mensen staan te springen om een praatje. Ze willen vooral eerst de feiten weten. En dan pas oordelen. In de speeltuin is niemand, op een camerateam van het NOS-journaal na.

In het begin van de zaterdagmiddag, rond 13.00 uur, kwam een melding binnen bij de politie dat een man - het 32-jarige slachtoffer - zich ongepast gedroeg richting een 4-jarig kind in een speeltuin. De vader van het meisje sprak de man aan, waarna er een worsteling plaatsvond. De 32-jarige Martin viel daarop van zijn fiets. Vier gewaarschuwde wijkbewoners assisteerden de vader om hem in bedwang te krijgen. Dit in afwachting van de politie. Toen die arriveerde bleek het slachtoffer overleden.

Officieel verdacht

Vier mannen werden opgepakt, de vader meldde zich later bij de politie. De vijf (van 36, 38, 46 en 54 jaar uit Assen en een 27-jarige man uit Kampen) werden zondagavond weer vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat het 32-jarige slachtoffer niet is mishandeld, meldt de politie. Over de verdere omstandigheden is nagenoeg niets bekend.

De politie meldt wel dat van doodslag geen sprake is. Toch wordt het vijftal nog steeds officieel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 32-jarige.

Volgens politiewoordvoerder Paul Heidanus kan uit het onderzoek blijken dat sprake is van een ander misdrijf. Maandag is sectie verricht op het stoffelijk overschot van Martin. ,,Het is niet te zeggen wanneer we daar uitsluitsel over hebben. Dat kan binnen een paar dagen zijn, maar het kan ook een paar weken duren.''

Doodslag

Het bevreemdt sommigen dat de verdachten zijn vrijgelaten en dat de politie stelt dat ze Martin niet hebben mishandeld, terwijl de doodsoorzaak nog niet is opgehelderd. ,,Uit de verhoren van de verdachten, de getuigenissen die we tot nu toe hebben opgetekend en het oordeel van de forensisch schouwarts zijn geen feiten en omstandigheden naar voren gekomen die wijzen op doodslag'', zegt Heidanus. ,,Wij denken niet dat de verdachten de intentie hadden het slachtoffer te doden. Het lijkt erop dat ze hem in bedwang wilden houden om hem aan de politie over te dragen.''

De politie is nog steeds bezig met het verhoren van getuigen, daarnaast moet dus nog de exacte doodsoorzaak blijken. Heidanus wil niet vooruitlopen op de vraag welk delict er nog aan het licht kan komen waarvoor de verdachten, of een aantal van hen, vervolgd zouden kunnen worden.

Eerst moet het onderzoek klaar zijn en de doodsoorzaak duidelijk zijn. ,,Dan kan het Openbaar Ministerie bepalen of vervolging voor een ander strafbaar feit nog aan de orde is.''