Assurantieman speelt voor bank met ‘hoog rendement’: 1,2 miljoen zoek

Baasjes van dode vechthond Batman vandaag voor de rechter

6:24 Een 24-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Rijswijk moeten vandaag voor de politierechter in Den Haag verschijnen omdat zij ervan worden verdacht dat zij in juni hun vechthond aan een boom hebben gebonden, met dodelijk gevolg. Het dier, een pitbull dan wel stafford luisterend naar de naam Batman, werd door wandelaars gevonden in het Wilhelminapark in Rijswijk.