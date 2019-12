'Astmapatiënten mogen niet meer voor frisse lucht naar Zwitserse bergen’

Het Nederlands astmacentrum neemt ieder jaar zo’n honderd kinderen en volwassenen op voor een therapie op hoogte. De opnames duren doorgaans enkele maanden. Door het ontbreken van huisstofmijt en andere astmaprikkels boven 1500 meter komen de patiënten er volgens de voorstanders op krachten en gebruiken ze minder medicatie. De verbetering houdt volgens in Davos werkzame artsen nog een tijd aan na terugkeer in eigen land. Het instituut in de hoogstgelegen stad van Zwitserland werd 120 jaar geleden opgericht, toen nog voor lijders aan tuberculose.



De patiëntenvereniging Nederland Davos voorziet net als het Longfonds een onnodige kostenstijging, reageert vice-voorzitter Ineke van Dijk. ,,Mensen met ernstige astma knappen enorm op na een intensieve longrevalidatie in het hooggebergte en ze blijven zich ook veel langer goed voelen. Dit in tegenstelling tot behandelingen op zeeniveau, waar de effecten vaak na een jaar minder worden.’’