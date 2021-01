AstraZeneca biedt 8 miljoen doses vaccin meer: EU-contract openbaar gemaakt

De Europese Unie en AstraZeneca liggen al sinds vorige week vrijdag met elkaar in de clinch, nadat de farmaceut liet weten dat de lidstaten aanvankelijk 60 procent minder coronavaccins zouden krijgen. In plaats van 80 miljoen doses zou dat aantal worden teruggeschroefd naar 31.

Volgens AstraZeneca was de oorzaak een productievertraging, maar aan die lezing twijfelde de Europese Commissie. De angst bestond dat de in Europa geproduceerde vaccins voor meer geld waren verkocht aan het Verenigd Koninkrijk.

Meer vaccins

Nadat eerdere stevige gesprekken tot niets leidde, heeft de farmaceut nu aangeboden de Europese Unie dit kwartaal 8 miljoen doses meer te leveren, klinkt het. Weliswaar geen 80 miljoen, zo melden bronnen, maar wel ‘substantieel meer’ dan de 31 miljoen die afgelopen week werden genoemd. Het zou dan dus gaan om 39 miljoen.



Het contract dat de Europese Unie sloot met AstraZeneca is vandaag openbaar gemaakt. Over de overeenkomst, die op verzoek van de farmaceut tot dusver geheim was, was veel te doen sinds AstraZeneca aankondigde voorlopig veel minder vaccins te kunnen leveren dan afgesproken. In het contract is weggelakt hoeveel doses AstraZeneca levert, en wanneer en uit welke fabriek.