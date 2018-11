Astrid Holleeder maakte nog meer heimelijke opnames van haar broer

De opnames zullen vrijdag worden besproken als Astrid Holleeder en haar zus Sonja weer worden verhoord. In maart bracht Astrid al 16 aanvullende opnames in. Het is nog onduidelijk wat voor onderwerpen op de opnames aan de orde komen, maar de mededeling over ‘het bandjesnieuws’ door zijn advocaat Sander Janssen komt hard aan voor Willem Holleeder. Die is woedend.



,,Ik heb vanaf dag één (van het proces) gezegd dat Astrid dit spelletje zal blijven spelen en ze blijft het gewoon doen! Het begint wel vervelend te worden nu allemaal. Ik maak me niet druk over de inhoud, maar ik vind het toch brutaal dat ze dat zo doet en dat ze (in een interview) in The New Yorker heeft gezégd dat ze hier spelletjes speelt,” fulmineerde Holleeder.

‘Zó doorzichtig’

,,Het is zó doorzichtig. Ik moet me hier verantwoorden voor dingen die ik niet gedaan heb. Weet u hoe het is hier te moeten reageren op die spelletjes van Astrid? Het is wel kut, hè, nu weer met die opnames.” Rechtbankvoorzitter Frank Wieland merkte op dat de rechtbank het stuk in The New Yorker heeft gelezen en het standpunt van Holleeder nu heeft gehoord.



Officier van justtie Lars Stempher zei dat ‘het Openbaar Ministerie het prettig vindt dat er bandjes zijn die heimelijk zijn opgenomen’ omdat die in elk geval ondersteunen wat Astrid Holleeder zegt. ,,Over hoe die opnames beoordeeld moeten worden, daarover zullen we later spreken.”

Geïrriteerd