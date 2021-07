Astronaut Oliver (18) is na een krankzinnige week weer veilig thuis: ‘Het was zó ongelofelijk en zó kicken’

Hij had zich er al lang bij neergelegd dat iemand anders op die stoel bij het raam van de New Shepard zou zitten. Iemand die maar liefst 28 miljoen dollar over had gehad voor een bliksembezoek aan de sterren met miljardair Jeff Bezos. Maar toen verscheen er twee weken geleden plots een Amerikaans nummer in het scherm van Oliver Daemen en begon er direct wat te kriebelen. De hoogste bieder bleek zich te hebben teruggetrokken, hoorde de Oisterwijker tot zijn eigen verbazing. En Oliver, wiens familie ‘significant minder’ had geboden tijdens de veiling, kwam plots in aanmerking voor de plek. Niet in de laatste plaats door zijn passie voor ruimtevaart. Als klein ventje poseerde hij immers al trots met André Kuipers, nu staat hij op het punt natuurwetenschappen te studeren.