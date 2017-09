Auto rijdt huis binnen, bewoner ernstig gewond

Sint-Maarten leunt voor info op Laser 101

9:47 Vraag een willekeurig iemand op Sint-Maarten hoe aan informatie te komen na orkaan Irma en hij of zij zal antwoorden: via radiozender Laser 101. Mobiele telefoons en internet werken anderhalve week na de orkaan nog altijd slechts mondjesmaat, maar de zender van Francis Carty - ome Francis zoals hij op het eiland genoemd wordt - bleef zelfs tijdens de orkaan vrijwel de hele tijd in de lucht.