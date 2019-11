Auto's van personeel Defensie al jaren gesaboteerd: wielbouten tientallen keren losgedraaid

De sabotage begon bij militaire vliegvelden zoals Gilze Rijen en Woensdrecht, maar breidde zich recenter uit naar andere complexen zoals marinevliegkamp De Kooy in Den Helder en het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, de Kromhoutkazerne in Utrecht. In de loop der jaren heeft de sabotage plaatsgevonden op locaties van Defensie in het hele land.

Het leeuwendeel van deze locaties is niet voor publiek toegankelijk omdat de gebouwen achter hekken liggen en bewakers aan de poort hebben staan. Desondanks kon het gebeuren dat personeelsleden die op deze plekken in hun auto stapten of op de motor klommen volgens de marechaussee een rammelend of tikkend geluid hoorden en nadat ze waren gestopt zagen dat een of meer bouten waren losgedraaid. In een aantal gevallen verloren de defensiemedewerkers zelfs een wiel.