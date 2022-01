Auto vliegt tijdens het rijden in brand op snelweg bij Borne; A1 afgesloten

Gewelds­golf houdt azc Budel in zijn greep: ‘Agressieve nep-Algerijnen zorgen voor veel problemen’

Na de zesde steekpartij in drie maanden tijd op het azc in Budel heerst er angst onder gezinnen op het kamp. Noord-Afrikanen die zich voordoen als Algerijnen zorgen met name voor veel problemen. Burgemeester Roland van Kessel is helemaal klaar met het geweld. Hij eist actie.

