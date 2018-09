Auto vlucht ingestorte garage Wormerveer uit: 'Reed zo over brokstukken heen'

VIDEOBij een parkeergarage boven een supermarkt in het Noord-Hollandse Wormerveer is een deel van de tweede verdieping ingestort. Een woordvoerder van de veiligheidsregio maakte zojuist bekend dat er geen doden of gewonden zijn gevallen bij het incident. 'Er is geen verder instortingsgevaar', stelt hij.

,,We hebben het gebied verkend en er zijn geen personen aangetroffen'', aldus de woordvoerder. Of en hoeveel auto's er beschadigd zijn geraakt, kon hij niet zeggen. Ook over de oorzaak van de instorting laat de woordvoerder nog niets los.

Ambulancepersoneel heeft twee omstanders behandeld wegens stressklachten. Het personeel van de supermarkt is opgevangen. Naastgelegen panden zijn uit voorzorg ontruimd.

Een medewerkster van sportschool Crossfit, pal tegenover de parkeergarage, stapte net in haar auto op de naastgelegen parkeerplaats toen ze enorm veel lawaai hoorde. 'Bam bam bam bam', hoorde ik. De vloer van de parkeerplaats trilde. We zijn gaan kijken wat er was gebeurd, toen zagen we een enorme stofwolk en een groot gat in de parkeergarage. Een van de vrouwen die ik les had gegeven, heeft 112 gebeld. De politie en ambulances kwamen daarna vrij snel.''

De vrouw zag nog hoe een auto - 'waarschijnlijk in paniek' - over de brokstukken reed, snel de parkeergarage uit. ,,Iemand anders wilde naar boven, om te kijken wat er gebeurd was. We hebben hem tegengehouden. Voor hetzelfde geld was het hele gebouw ingestort.''

Een medewerker van Verfmolen de Kat, gevestigd op een steenworp afstand van de parkeergarage, was koffie aan het drinken toen de parkeergarage instortte. ,,Ik hoorde een hoop gerommel en kabaal. Het pand trilde. Toen ik buiten kwam, zag ik dat de garage was ingestort.''

Speurhonden

Zodra het sein veilig is gegeven, gaan de hulpdiensten naar binnen, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Ook zijn er speurhonden aanwezig. ,,Het is nog niet veilig. We kunnen er vanwege instortingsgevaar nog niet in", laat de woordvoerder weten.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage, ter hoogte van de in- en uitrit, is op de eerste verdieping gevallen.

Volledig scherm De ingestorte garage in Wormerveer © Gerben Eijzinga/Twitter

Brokstukken

Op foto's is te zien dat grote stukken beton met de bewapening naar beneden zijn gekomen. Het deel van de verdieping dat naar beneden is gekomen, is terecht gekomen op de omhooglopende rijstrook waarover auto's rijden die de parkeergarage binnengaan. Brokstukken liggen op die rijbaan.

Volledig scherm Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage is terechtgekomen op de eerste verdieping. De hulpdiensten zijn ter plekke. © ANP Onder de parkeergarage is een Dekamarkt gevestigd. De parkeergarage is afgezet met een rood-wit lint. Ambulances wachten voor de garage. Er is nog niemand afgevoerd.



De parkeergarage is in 2010 gebouwd door de aannemer Van Braam-Minnesma uit Wormerveer. De eerste paal ging in maart 2010 de grond in. ,,Uiteraard werd veel aandacht besteed aan het interieur'', staat op de website van de Noord-Hollandse aannemer. ,,Maar ook parkeren is bij zo’n grote supermarkt heel belangrijk. Daarom werd, behalve de winkeluitbreiding, ook een parkeergarage van vier bouwlagen van ruim 8.000 vierkante meter gerealiseerd, van waaruit klanten direct toegang hebben tot de supermarkt.''



In de parkeergarage is plek voor 220 auto’s. ,,Het bestaande parkeerterrein heeft na de oplevering ook een opknapbeurt gekregen'', beschrijft Van Braam-Minnesma de verbouwingsoperatie.

Getuigen die de instorting hoorden spraken van een enorme knal, zoals bij een ontploffing. Dat meldt NH Nieuws.