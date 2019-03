Autobranche wil 30 km/uur in bebouwde kom

Honderddui­zen­den huurders in aanmerking voor huurverla­ging of -bevriezing

7:25 Zo’n 300.000 huurders komen in aanmerking voor bevriezing of verlaging van hun huur. Dat heeft de Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen. Wie wil weten of hij tot de gelukkigen behoort, kan dat vanaf vandaag checken op de site van de Woonbond.