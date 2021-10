Automobilist (55) drinkt zes keer te veel en zorgt voor chaos in Bergen op Zoom

De agenten zetten omstreeks 20.30 uur hun dienstauto voor de wagen van de dronken man, die op dat moment aan het spookrijden was. Even daarvoor liet de vijftiger een spoor van vernieling achter. Zo botste hij tegen een auto en ramde elders een andere auto.



De politie kreeg toen al ondersteuning: twee brommerrijders volgden de dronken automobilist en gaven de locatie telkens door. De man werd aangehouden, waarna de politie een alcoholtest afnam. De uitslag daarvan bevestigde het vermoeden: de 55-jarige man uit Halsteren had meer dan zes keer te veel alcohol gedronken.



Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Daarnaast is hij overgebracht naar het politiebureau, waar een arts bloed afnam. De vrouw wier auto beschadigd raakte bij de aanrijding deed aangifte van het verlaten van een ongevalsplaats. De andere geramde auto raakte niet beschadigd.