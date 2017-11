Automobilist vast voor achterlaten zwaargewonde voetganger

Het gezin liep volgens de politie in de berm toen de auto op hen afreed. De vader probeerde zijn kinderen te beschermen. Dat lukte hem, maar hij werd zelf wel geraakt door de auto. Het slachtoffer was volgens de politie na het ongeluk niet aanspreekbaar en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



Op de plek van het ongeluk lag een spiegel van de auto. Onderzoek leidde de politie naar de man in Schaijk. De auto van de man had schade die in verband kan worden gebracht met het ongeluk en is meegenomen voor onderzoek. Op het politiebureau werd duidelijk dat de automobilist te veel gedronken had. Zijn rijbewijs is ingenomen.