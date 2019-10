Autosteker René V. kan zich ‘door de drugs’ weinig meer van steekpartijen en bedreigingen herinneren

Explosieve stijging aantal boetes negeren rood kruis

13:49 Het aantal boetes dat is uitgeschreven voor het negeren van rode kruisen, is in 2019 explosief gestegen. Dit jaar zijn er al 2600 boetes uitgeschreven voor de overtreding, terwijl dat er in heel vorig jaar 1653 waren, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Kamer.