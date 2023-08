Avifauna door het dolle heen na geboorte zeldzame kiwi: ‘Fantastisch, gebeurt bijna nooit’

MET VIDEOVijf jaar na de Nederlandse primeur is wederom een kiwi uit het ei gekropen in Avifauna. Het kerngezonde kuiken groeit goed en heet Maia. Haar verzorgers, maar eigenlijk het hele vogelpark, zijn ‘zwanger’ van geluk.

De geboorte van een kiwikuiken is zeldzaam. In 2018 was Tuatahi het allereerste kiwikuiken ooit in een Nederlandse dierentuin. ,,Het is fantastisch, dit gebeurt bijna nooit”, zegt Pamela Stolze van Vogelpark Avifauna.

,,In Europa is het dit jaar alleen in de Zoo Frankfurt gebeurd, en dan op 15 juli bij ons. Vijf jaar geleden kroop Tuatahi uit het ei, daarna hebben we wel twee keer een jong gehad. Vorig jaar ging het al gelijk mis, dat kiwijong was al niet gezond. Maar met deze gaat het heel goed.”

Spannende tijd

Een kiwigeboorte is uniek omdat er tijdens het lange en bijzondere proces veel mis kan gaan. Alleen al het maken en leggen van het ei door het vrouwtje duurt drie weken. Daarna begint de man aan een extreem lange broedtijd van gemiddeld tachtig dagen. Dan wordt het kuiken een dag of tien op gang geholpen door vader, waarna het helemaal zelfstandig moet leven. ,,De eerste tijd is spannend, we dachten: het moet wel goed gaan. Na die tijd moet de kiwi in de natuur zijn eigen weg gaan”, zegt verzorger Simon van der Luit.

Maar wonderwel gaat het goed, met Maia. Niet voor niets koos Avifauna die Maori-meisjesnaam uit. Dierentuinen over de hele wereld geven kiwi’s een Maori-naam als eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. ,,Maia betekent dapper, vol vertrouwen”, zegt Stolze. ,,De vorige keer ging het niet goed met het kuiken, maar we zagen gelijk dat Maia sterk is, die indruk hadden we meteen. Het is een dappere meid. En we zijn vol vertrouwen dat zij het gaat redden.”

Regenwormen

Nu is de kleine Maia de kritieke fase voorbij. Het pluizenballetje weegt 233 gram. Ze eet zelfstandig, en dat moet ook wel, want haar ouders zijn uit beeld verdwenen. ,,In het begin denk je: pakt ze het op?”, zegt Van der Luit. ,,Maar het gaat heel goed. We wegen haar iedere dag.” Noordereilandkiwi’s zijn, ook in Avifauna, ‘s nachts wakker en slapen overdag.

,,We verdelen regenwormen in haar verblijf, die speurt ze op. In de ochtend gaat ze weer naar haar hokkie. Het is een heel proces van het ei tot de geboorte, maar het gaat helemaal naar onze zin. We zijn heel blij”, zegt Van der Luit, die zich al hechtte aan Maia. ,,Je bouwt wel een band op, al is die anders dan met een hond. Je bent de hele dag met haar bezig.”

Laboratorium

Het geslacht is niet zichtbaar bij kiwikuikens, maar kon worden vastgesteld aan de hand van DNA in de eierschillen. Die zijn direct na het uitkomen opgestuurd naar een laboratorium. Ook daarom zijn kiwi's bijzondere vogels, precies waarom mensen ze zo leuk vinden, legt Stolze uit. ,,De kiwi heeft van alle vogels de langste broedtijd. Ze leggen verhoudingsgewijs het grootste ei. Ze komen in het wild alleen voor in Nieuw-Zeeland. Dat maakt het een bijzonder diertje.” Bezoekers kunnen Maia zien als ze wordt gewogen en opgemeten, want ze slaapt tijdens de openingstijden van het park. ,,We leggen een videoverbinding aan en de beelden laten we zien.”

De noordereilandkiwi heeft een kwetsbare status en neemt in aantal af. Buiten Nieuw-Zeeland hebben 19 dierentuinen de soort binnen hun poorten. Voor de vogel bestaat een internationaal broedprogramma. En dan nog even over die ster van toen, Tuatahi. Hoe is het met hem? ,,Hij is vorig jaar verhuisd naar een Tsjechische dierentuin. Daar is hij nog geen vader geworden. Maar dat kan allemaal nog, hij is nog jong. We hebben goede hoop.”

