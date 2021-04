Avondje stappen in Eindhoven escaleert: de ‘bob’ van vriendengroep rijdt in op stappers

Deze ‘paparazzi-wo­ning’ is het meest gefotogra­feer­de huis van Delft: ‘Gevel heeft eigen Instagram­pa­gi­na’

3 april Lydian de Leede en Jan Groenendijk wonen in hét huis met de groene gevel. Het is zo populair, dat de Delftenaren spreken over een ‘paparazzi-woning’.