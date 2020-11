Avondklok en restaurants dicht op Curaçao dat nu erg in trek is als vakantiebestemming

‘Stop met pedohunten’ Maarten chatte met 14-jarig meisje en werd doelwit pedojagers: ‘Leven is naar de klote’

14 november ,,We moeten onze kinderen beschermen”, stelt het toenemend aantal pedojagers in Nederland. De reclassering vreest dat ze met hun acties het tegenovergestelde bereiken. De klopjacht op kindermisbruikers in ons land loopt uit de hand, waarschuwt de politie. Een inkijkje in de wereld van de jagers en de opgejaagden.