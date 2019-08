AZ-stadion voorlopig niet toegankelijk door instorten dak

AZ trainde vandaag in een indoorhal omdat code geel was afgegeven in Alkmaar. Algemeen directeur Robert Eenhoorn kreeg rond half zes een telefoontje met het bericht dat het dak was ingestort. ,,Dit heeft ons allemaal verrast. We zijn enorm geschrokken. Het eerste dat je dan hoopt is dat er op dat moment geen mensen in het stadion waren. Dat was gelukkig het geval. We mogen wat dat betreft van geluk spreken.”



Donderdag staat het thuisduel met FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League op het programma. Het is maar zeer de vraag of deze wedstrijd in Alkmaar gespeeld kan worden. ,,We hebben een groot probleem”, erkent Eenhoorn. ,,Alles zal eerst onderzocht moeten worden. Ik heb net kort met de gemeente, de brandweer en de politie gesproken, maar we kunnen niet veel zeggen. We weten nog niet wat er precies gebeurd is. Er worden in het stadion geen wedstrijden gespeeld als de situatie niet veilig is”, vervolgde Eenhoorn. ,,Zodra er meer duidelijk is over onze komende duels, zullen we dat melden.”



Het stadion biedt plaats aan iets meer dan 17.000 supporters en werd in 2006 geopend. In 2011 stortte het dak van FC Twente gedeeltelijk in. Daarbij vielen destijds twee doden.