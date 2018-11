Baas Dikke Van Dale boycot verkiezingen vanwege spelfout

Overtreding

En dan is de aanstaande gemeente ook nog eens in overtreding. De Spellingwet - stammend uit 2006 - stelt dat overheidsinstellingen de regels van de Nederlandse taal moet volgen zoals opgesteld door de Nederlandse Taalunie. ,,Dat geldt dus niet voor u als journalist of voor mij als tekstschrijver, maar wel voor ambtenaren’’, verduidelijkt Den Boon. De kans op strafrechtelijke vervolging voor dit vergrijp acht hij, ondanks zijn frustratie, nihil.