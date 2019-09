Baasjes van dode vechthond Batman vandaag voor de rechter

Een 24-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Rijswijk moeten vandaag voor de politierechter in Den Haag verschijnen omdat zij ervan worden verdacht dat zij in juni hun vechthond aan een boom hebben gebonden, met dodelijk gevolg. Het dier, een pitbull dan wel stafford luisterend naar de naam Batman, werd door wandelaars gevonden in het Wilhelminapark in Rijswijk.

De hond was met een rode lijn aan de boom gebonden. Het kadaver verkeerde in staat van ontbinding. Een foto op Facebook, waarop de rode lijn was te zien, zou naar het stel uit Rijswijk hebben geleid. De viervoeter werd op maandag 24 juni aangetroffen op het Pieter Postmapad. ,,Het was een zee van levende maden’’, zei geschrokken vinder Jamie uit Den Haag toen al tegen deze site.

Nadat de hond was ontdekt door voorbijgangers deelden zij de gruweldaad op sociale media met talloze geschrokken en boze reacties tot gevolg. Bij de reacties werden meerdere bedreigingen geuit naar de verdachten. De twee vermoedelijke eigenaren van de overleden hond konden worden opgespoord na een zoektocht van Enschedese hondenliefhebbers Nathalie van Dijk en Nody Holkamp. De politie hield het stel uit Rijswijk kort daarna aan. De eigenaren gaven in eerste instantie via Facebook aan dat zij de hond zes weken voor het incident zouden hebben verkocht.