Babbeltruc plaag voor 55-plussers

Van de senioren die geconfronteerd zijn met babbeltrucs, is ruim een vijfde daadwerkelijk opgelicht. Met een trukendoos vol smoezen weten oplichters ze geld afhandig te maken. In zeven procent van de oplichtingsgevallen was er sprake van (dreiging met) geweld.



Dat blijkt uit onderzoek door KBO-PCOB onder 1300 senioren van 55 jaar en ouder. Directeur Manon Vanderkaa van deze organisatie noemt de cijfers ‘schrikbarend hoog’. Ze pleit voor maatregelen van de politie en van senioren zelf. Zo moeten wijkagenten weer zichtbaarder zijn en in contact staan met senioren. Daarnaast roept ze slachtoffers op meteen aangifte bij de politie te doen.



Met babbeltrucs proberen criminelen zich vaak de woning binnen te praten. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze de meterstand komen opnemen of een pakketje komen brengen. Ondertussen proberen ze geld of waardevolle zaken zoals sieraden te ontfutselen. Recent was zelfs een bende actief die bloed kwam afnemen bij oude mensen.