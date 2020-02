Babette (36) weet sinds een maand dat ze binnenkort doodgaat

,,Ik zou wel onsterfelijk willen zijn. Ik vind het hier zo fantastisch. Als vampirisme zou bestaan, werd ik een vampier. Dan had ik het eeuwige leven.” Babette Bot (36) is geen vampier en ziet er ook niet zo uit. Ze is klein van stuk, haar ogen staan zacht en ze heeft normale hoektanden. Soms, als ze praat, moet ze even slikken. Sinds een maand weet ze dat ze binnenkort doodgaat. Net als haar kat, die ze een dag voor haar diagnose moest laten inslapen, heeft ze uitgezaaide kanker. Er wordt weleens gezegd dat dieren zoiets kunnen voelen. ,,Mijn kat sliep al een paar maanden met zijn kop op mijn rechterborst, dat was iets nieuws.” Precies op die plek voelde ze weinig later een knobbeltje.