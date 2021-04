Baby in wandelwagen rolt vijver in, terwijl moeder naar kleren kijkt

Een wandelwagen met baby is vanmiddag de vijver ingerold op het Triasplein in Harderwijk. Een omstander zag het gebeuren en redde het kind uit het water. In de Hema ertegenover werd de baby opgevangen tot de ambulance er was.

Even voor 13.00 uur kwam een vrouw de Hema inrennen die volgens een medewerkster om een handdoek schreeuwde. ,,Ik begreep het eerst niet en dacht dat ze het had over een ‘bekertje’, maar het ging dus om een baby’tje. Komt door het mondkapje”, vertelt de winkelmedewerkster, die anoniem wenst te blijven.

Het plein voor de Hema loopt schuin af richting de vijver. De moeder van het kind was volgens de medewerkster kleding aan het bekijken in het rek buiten de winkel, toen de kinderwagen is gaan rijden. ,,Ze is zelf ook het water ingesprongen, net als een vrouw die op het plein was. Op dat moment liep er ook een verpleegkundige op het plein, zij heeft de baby in doeken warm gehouden bij ons. We hebben het kindje en de vrouw die het water insprong schone kleren gegeven. Het was koud buiten, maar de moeder bleef nog een tijdje buiten, ze was in shock.”

Nieuwe kleren

Volgens de Hema-medewerkster was iedereen behoorlijk geschrokken. ,,Maar we zijn blij dat we iets hebben kunnen doen. De kleren die we aan de moeder, de baby en de andere vrouw die in het water sprong hebben gegeven was nieuwe kleding uit de winkel. We hebben er geen seconde over nagedacht, het was belangrijk om te helpen. We zijn blij dat we het zo hebben aangepakt. Nu maar hopen dat er met de baby niks ernstigs aan de hand is.”

Hek

De Hema meldt dat ze bij de gemeente Harderwijk het verzoek gaat neerleggen om de situatie veiliger krijgen. ,,Het is wachten totdat het nog een keer gebeurt, want het plein loopt hier schuin af, naar het water toe, er zijn al wel eens ballen het water in gerold, maar nog nooit een kinderwagen zoals nu. Dat kan natuurlijk nog een keer gebeuren, we denken dat het veiliger is als er een hek wordt geplaatst.’’

De baby is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

